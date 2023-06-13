12 июня в российских регионах по радио сообщили об освободительной армии ВСУ, идущей на Крым

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Хакеры взломали серверы радиостанций в Калининграде и Свердловской области
В День России на радиостанции Калининграда и Свердловской области была совершена хакерская атака, сообщает Telegram канал Baza.
По радио сообщили об «освободительной армии», идущей на Крым, который вскоре станет украинским. Россиянам приказали прятаться в укрытия.
Полицейские разыскивают причастных к атаке.
На радио же заявили, что хакеры, скорее всего, взломали серверы или спутники, а сигнал подменили.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Чеховском районе Московской области на железнодорожных путях неизвестный поджег релейный шкаф.
По радио сообщили об «освободительной армии», идущей на Крым, который вскоре станет украинским. Россиянам приказали прятаться в укрытия.
На радио же заявили, что хакеры, скорее всего, взломали серверы или спутники, а сигнал подменили.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Чеховском районе Московской области на железнодорожных путях неизвестный поджег релейный шкаф.
Евгения Парфентьева