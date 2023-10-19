12-летняя школьница из Уфы отравилась водкой и попала в реанимацию

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12-летняя школьница из Уфы оказалась в реанимации, отравившись водкой на безалкогольной вечеринке, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По информации СМИ, в этот вечер школьница пошла на безалкогольную вечеринку в бар. Известно, что пускали на это мероприятие людей старше 14 лет и девочка прошла туда случайно. Как на безалкогольной вечеринке для несовершеннолетних оказалась водка - также остается загадкой.
Около восьми вечера школьница почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую. Девочку, с отравлением, доставили в реанимацию. Позже она призналась, что выпила несколько шотов водки. При этом, организаторы вечеринки уверяют, что не продавали алкоголь несовершеннолетним.
Мать пострадавшей написала заявление в полицию.
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Около восьми вечера школьница почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую. Девочку, с отравлением, доставили в реанимацию. Позже она призналась, что выпила несколько шотов водки. При этом, организаторы вечеринки уверяют, что не продавали алкоголь несовершеннолетним.
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Евгения Парфентьева