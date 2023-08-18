13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области

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В Тюменской области тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Отмечается, что трое из пострадавших детей госпитализированы. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку.
Напомним, массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения. Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.
После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда. Дети вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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Напомним, массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения. Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.
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Екатерина Коршунова