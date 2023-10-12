13-летняя школьница намеренно заразила взрослого парня ВИЧ — обоим грозит наказание

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В Московском Троицком административном округе 13-летняя вичинфицированная школьница задержана за осознанное заражение ВИЧ 18-летнего знакомого. Парню теперь светит статья за растление малолетней. Информацию сообщает телеграм-канал Mash.
Девчонка проживает с братьями и сёстрами, которые тоже заражены ВИЧ. Приобрели страшный недуг дети от матери-наркоманки. Детей растит престарелый дедушка, которому тяжело заниматься воспитанием сразу такого большого количества детей. Школьница с 11 лет начала употреблять алкоголь и вести половую жизнь без контрацепции, зная о диагнозе.
Недавно школьница пошла в гости к 18-летнему знакомому, они вместе выпили, после чего, со слов парня, она начала к нему приставать. Молодой человек не смог удержаться и переспал с ней без защиты. После чего парочка решила погулять и наткнулась на сотрудников правоохранительных органов.
Подростков задержали и отвезли в отделение, где и выяснились подробности ситуации. Теперь молодой человек возможно заразился ВИЧ и ему грозит 4 года тюрьмы за растление.
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Недавно школьница пошла в гости к 18-летнему знакомому, они вместе выпили, после чего, со слов парня, она начала к нему приставать. Молодой человек не смог удержаться и переспал с ней без защиты. После чего парочка решила погулять и наткнулась на сотрудников правоохранительных органов.
Подростков задержали и отвезли в отделение, где и выяснились подробности ситуации. Теперь молодой человек возможно заразился ВИЧ и ему грозит 4 года тюрьмы за растление.
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Алина Юрчак