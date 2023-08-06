15 человек погибли и еще 50 пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане

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По меньшей мере 15 человек погибли и еще 50 пассажиров пострадали из-за железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. Об этом сообщает канал Geo News.
Отмечается, что ЧП произошло в пакистанской провинции Синд вблизи города Навабшах. Десять вагонов скорого поезда с рельсов.
На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Напомним, ранее в Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.
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Екатерина Коршунова