15-летняя школьница забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

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Уфимец насиловал несовершеннолетнюю, с которой его брат играл вместе в «Майнкрафт». Школьница забеременела и целый месяц жила с насильником и его матерью в одной квартире.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в Уфе задержали 22-летнего парня, который изнасиловал подругу младшего брата, из-за чего она забеременела. Сообщатся, что девочка приехала в город из деревни в Архангельском районе, чтобы ходить на занятия к репетитору по русскому языку.
Она снимала квартиру, а в свободное время играла в онлайн игры, там она познакомилась с ровесником и подружилась с ним. Спустя время он пригласил ее в гости, где она познакомилась со старшим братом интернет-друга.
Они начали общаться и в один из вечеров, когда она пришла в гости, юноша изнасиловал ее. Пострадавшая не стал никому рассказывать, а мать двух парней внезапно предложила ей переехать к ним. Вскоре стало известно о насилии и мать потребовала расписку от девочки об якобы обоюдном согласии вступления в интимную связь. А через неделю выяснилось, что девчонка беременна.
В отношении парня завели уголовное дело.
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Алина Юрчак