15 пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде остаются в медучреждениях

Фото: Дмитрий Зайчиков
В больницах остаются 15 пострадавших в результате взрыва в здании вблизи Загорского оптико-механического завода. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
«В реанимации Сергиево-Посадской районной больницы остаются три человека, ещё двух пациентов перевели в отделения реанимации других учреждений. Ещё 10 человек остаются под наблюдением врачей», - написал Акулов в своём Telegram-канале.Он подтвердил, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
«Мои заместители на связи с родственниками. Мы обязательно окажем необходимую помощь и поддержку», - пообещал глава муниципалитета.Ранее в производственно-складском помещении с пиротехникой на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, прогремел взрыв. В муниципалитете объявлен режим ЧС.
Подтверждений того, что взрыв произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда первоначально поступили 43 человека.
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Лора Луганская