16-летняя девочка скончалась в Павловском Посаде при неожиданных обстоятельствах

Фото: iStock/gorodenkoff
16-летняя девочка неожиданно скончалась в подмосковном Павловском Посаде, находясь дома и слушая музыку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что у девушки не обнаружено признаков отравления или насильственной смерти. Ее физическое состояние резко ухудшилось, и она потеряла сознание.
Девушку госпитализировали, однако она не пришла в себя и умерла, находясь в больнице. Отмечается, что в ее кармане была найдена сигарета. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница умерла в муках после курения электронной сигареты. Трагедия случилась ночью в шестикомнатной квартире благополучной семьи в Электрогорске.
Читайте также:
Двух пропавших мальчиков из Подмосковья ищут вторые сутки
В Москве незнакомец дал мужчине капли для носа, после которых он потерял память
В Санкт-Петербурге парень выпал из окна, спасаясь от изнасилования приятелем
Девушку госпитализировали, однако она не пришла в себя и умерла, находясь в больнице. Отмечается, что в ее кармане была найдена сигарета. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти.
Читайте также:
Двух пропавших мальчиков из Подмосковья ищут вторые сутки
В Москве незнакомец дал мужчине капли для носа, после которых он потерял память
В Санкт-Петербурге парень выпал из окна, спасаясь от изнасилования приятелем
Екатерина Коршунова