16-летняя фигуристка Горбачёва, которую искали по всей Москве, ночевала в подъезде

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Девушка ночевала на лестнице в подъезде многоэтажного дома рядом с тренировочной ареной.
«Москва 24» пишет, что об этом фигуристка рассказала полиции на допросе. Алина Горбачёва вчера весь день гуляла: в парке, по магазинам, посещала кафе рядом с Волоколамским шоссе. Фигуристка знала, что её ищут.
Спортсменку нашли полицейские вечером в кинотеатре, который находился в одном из торговых центров. Причину своего исчезновения девушка не называет.
Напомним, российская фигуристка Алина Горбачева без вести пропала в Москве. О чрезвычайном происшествии рассказала ее мать. Известно, что накануне спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» и направилась в сторону Владимирской церкви.
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Спортсменку нашли полицейские вечером в кинотеатре, который находился в одном из торговых центров. Причину своего исчезновения девушка не называет.
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Мария Фирсова