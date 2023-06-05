16-летняя сирота отравилась сидром в Димитровграде

Фото: Фотобанк Московской области
Уточняется, что несовершеннолетняя гражданка распивала этот алкогольный напиток со своей старшей сестрой, вместе с которой проживала. Спустя некоторое время, состояние сироты резко ухудшилось, ее оперативно госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
Напомним, некоторое время назад появились новости об отравлении сидром жителей Ульяновской области. Там в числе пострадавших оказались более 20 человек, девять из них скончались.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в третьем российском регионе выявлены отравления сидром.