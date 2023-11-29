16 школьников госпитализированы в больницу Кировской области с отравлением

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16 учеников одной из школ Кировской области госпитализированы в больницу с отравлением, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, все пострадавшие являются учениками школы имени генерал-лейтенанта Асапова села Калинино.
Вечером 28 ноября в детскую больницу поступили 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет, однако, уточняется, что число пострадавших продолжает расти.
Предварительно, дети отравились пловом из школьной столовой, который был приготовлен по неправильной технологии.
В настоящий момент в школе работают следователи, проводится проверка. Работа школьной столовой временно приостановлена.
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Вечером 28 ноября в детскую больницу поступили 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет, однако, уточняется, что число пострадавших продолжает расти.
В настоящий момент в школе работают следователи, проводится проверка. Работа школьной столовой временно приостановлена.
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Евгения Парфентьева