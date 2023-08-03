Хоккеист Хвалько подцепил энцефалитного клеща на отдыхе под Екатеринбургом

Фото: iSock/Animaflora
17-летний хоккеист Евгений Хвалько подцепил энцефалитного клеща во время отдыха в родном городе под Екатеринбургом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным «Базы», именно во время отдыха в своем родном городе Краснотурьинске Хвалько подцепил энцефалитного клеща.
Через некоторое после укуса состояние молодого хоккеиста резко ухудшилось. Медики приняли решение перевести Хвалько на лечение в Санкт-Петербург, но победить заболевание не получилось. У 17-летнего Хвалько начали отказывать внутренние органы, нервная и опорно-двигательная системы.
В начале июля спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, Евгений Хвалько выступал за молодежную команду кемеровского «Кузбасса». Он являлся чемпионом России среди юниоров прошлого сезона. Спортсмен был сыном полузащитника, а также тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько-старшего.
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Через некоторое после укуса состояние молодого хоккеиста резко ухудшилось. Медики приняли решение перевести Хвалько на лечение в Санкт-Петербург, но победить заболевание не получилось. У 17-летнего Хвалько начали отказывать внутренние органы, нервная и опорно-двигательная системы.
Напомним, Евгений Хвалько выступал за молодежную команду кемеровского «Кузбасса». Он являлся чемпионом России среди юниоров прошлого сезона. Спортсмен был сыном полузащитника, а также тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько-старшего.
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