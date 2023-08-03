Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Хоккеист Хвалько подцепил энцефалитного клеща на отдыхе под Екатеринбургом

Хоккеист Хвалько подцепил энцефалитного клеща на отдыхе под Екатеринбургом

03 августа 2023, 16:27

Фото: iSock/Animaflora

17-летний хоккеист Евгений Хвалько подцепил энцефалитного клеща во время отдыха в родном городе под Екатеринбургом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным «Базы», именно во время отдыха в своем родном городе Краснотурьинске Хвалько подцепил энцефалитного клеща.

Через некоторое после укуса состояние молодого хоккеиста резко ухудшилось. Медики приняли решение перевести Хвалько на лечение в Санкт-Петербург, но победить заболевание не получилось. У 17-летнего Хвалько начали отказывать внутренние органы, нервная и опорно-двигательная системы.


В начале июля спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, Евгений Хвалько выступал за молодежную команду кемеровского «Кузбасса». Он являлся чемпионом России среди юниоров прошлого сезона. Спортсмен был сыном полузащитника, а также тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько-старшего.

Читайте также:

Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько

В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко

Названа причина смерти Ирины Мирошниченко
#лечение
#актриса
#медики
#сво
#петербург
#хоккей
#смерть
Читайте нас в
В Краснодарском крае град крупный град пробил крышу администрации
Град пробил крышу здания администрации Краснодарского края
03 августа 2023, 17:50

Фото: iStock/AlexandrIvasenko

В Краснодарском крае мощный град пробил крышу здания местной администрации, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошел в здании администрации Черниговского сельского поселения на Кубани.  

Природное явление обладало такой силой, что в одном из кабинетов здания рухнул потолок.  

Град коснулся и имущества простых людей – местных жителей повыбивало стекла в автомобилях.  

К счастью, никто не пострадал.  

Читайте также:

Москвичей попросили соблюдать осторожность из-за сильной жары

В Японии сильный тайфун оставил без света 200 тысяч человек

В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»
#краснодарский край
#град
#администрация
Читайте нас в
7-летний мальчик утонул в Енисее на глазах у других детей
03 августа 2023, 17:33

Фото: iStock/TomasSkopal

В селе Есаулово Красноярского края 7-летний мальчик утонул в реке Енисей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.
По информации ведомства, мальчик зашел в воду и на расстоянии, примерно, 2 метров до берега провалился в подводную яму. Отмечается, что находившиеся на берегу дети не поняли, что мальчик тонет. Когда он скрылся под водой, то дети уже не могли ему помочь.

Тело погибшего нашел прибывший ему на помощь мужчина. Сотрудники СК РФ начали проверку.

Напомним, ранее в Республике Алтай пропал без вести мужчина, который решил переплыть реку Катунь на спор. По словам очевидцев, мужчина решился переплыть реку на спор. Друзья снимали на видео как он, не доплыв до середину, вдруг начал тонуть, а затем и вовсе пропал из виду.

Читайте также:

Екатеринбуржца, который бросил свою дочь на улице, нашли мертвым

Россиянин утонул на Алтае из-за спора

В Анапе умер турист во время катания на банане
#дети
#помощь
#мужчина
#сотрудники
#ск рф
#мальчик
#турист
Читайте нас в
Мигранты забросали петардами польских пограничников
Мигранты забросали петардами польских пограничников на границе с Белоруссией
03 августа 2023, 17:13

Фото: iStock/Stadtratte

Мигранты, пытавшиеся пересечь границу с Польшей, забросали пограничников петардами, сообщила погранстража Польши на своем официальном сайте.
«Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ранее ВС Польши заявили, что перебросят тысячную армию к белорусским границам. По их заявлению, целью этого «учебного» передвижения войск является «демонстрация воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе».

Читайте также:

«Варшаве придется заплатить за свою позицию», считают в Польше

В Польше назвали условие для нормализации отношений с Украиной

В Минобороны Белоруссии заявили, что не допускали нарушение воздушного пространства Польши
#польша
#белоруссия
#граница
#мигранты
Читайте нас в
Екатеринбуржца, который бросил свою дочь на улице, нашли мертвым
В Екатеринбурге отца пятилетней девочки, брошенной на детской площадке, нашли мертвым
03 августа 2023, 16:51

Фото: iStock/Daria Kulkova

В Екатеринбурге отца пятилетней девочки, которую он бросил на детской площадке, нашли мертвым в кустах, сообщает URA.RU.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге полиция ведет поиски родителей пятилетней Сони, которую отец бросил на детской площадке. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, где был обнаружен ребенок, также распространятся ориентировки девочки.

Труп мужчину обнаружили в кустах неподалеку от детской площадки, на которой ранее нашли Соню. Причины смерти мужчины устанавливают эксперты.

Читайте также:

На Украине разоблачили преступную группировку, которая продавала младенцев за границу

В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов

В Нижнем Тагиле мужчины на катере сбили женщину с ребенком на сапборде
#труп
#ребёнок
#полиция
Читайте нас в
В Химках бывший военнослужащий утонул в пруду, отмечая День ВДВ
03 августа 2023, 16:50

Фото: iStock/Aleksei Savin

В Химках во время празднования Дня ВДВ утонул бывший военнослужащий данных войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Из сообщения следует, что 38-летний мужчина начал отмечать праздник около 9 утра у пруда в посёлке Лунёво. По всей видимости, ВДВшник решил искупаться. Около 15.00 он был обнаружен без сознания. Он утонул.

Прибывшие на место медицинские работники не смогли реанимировать мужчину. У него остались жена и двое детей.

При этом в Республике Алтай пропал без вести мужчина, который решил переплыть реку Катунь на спор. По словам очевидцев, мужчина решился переплыть реку на спор. Друзья снимали на видео как он, не доплыв до середину, вдруг начал тонуть, а затем и вовсе пропал из виду.


Читайте также:

В Петербурге могут отключить фонтаны в День ВДВ

Врач раскрыл, к чему может привести купание в фонтанах

Путин поздравил военнослужащих с Днем ВДВ
#купание
#праздник
#вдв
#мужчина
#работники
Читайте нас в
В аварии с упавшим с моста бензовозом в Подмосковье пострадали три человека
03 августа 2023, 16:10

Фото: Фотобанк МО

Три человека пострадали в результате крупного ДТП в городском округе Ступино. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.
«Бензовоз упал с моста на трассе М4 «Дон», после чего в него врезался грузовик. В ДТП пострадали три человека, в том числе 11-летний ребёнок», – уточнили в подмосковном главке. 
 Возникший из-за аварии пожар удалось локализовать. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.  
 
Как ранее сообщало «Радио 1», оба водителя пострадали, но выжили. Их госпитализировали. 

Читайте также: 

На трассе в Ступино «разгорелось» ДТП с газелью и тягачом

Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

В Москве пассажир такси избил водителя из-за запрета пить алкоголь в салоне
 

#ступино
#дтп
#авария
#автомобили
#госавтоинспекция
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Подмосковье установили причину возгорания на кислородно-аккумуляторном складе
О причине возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в Ачкасово рассказал глава местного муниципалитета
03 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Причиной возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в подмосковном селе Ачкасово, по предварительным данным, нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ, заявил глава муниципалитета Алексей Малкин.
Напомним, в сети появились кадры мощного взрыва, который прогремел на бывшем заводе «Красный строитель» в подмосковном селе Ачкасово. За взрывом последовал крупный пожар.

Позже, из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово эвакуировали семь человек. По нынешней информации, никто из находившихся на складе в момент возгорания не ​пострадал.

Читайте также:

Курский областной суд вынес приговор россиянину за подготовку к госизмене

Жителя Симферополя задержали за расклейку проукраинских листовок

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась


#пожар
#пожарная безопасность
#подмосковье
Читайте нас в
В Крыму задержали украинского агента
Жителя Симферополя задержали за расклейку проукраинских листовок
03 августа 2023, 15:53

Фото: iStock/BrianAJackson

Сегодня утром силовики задержали в Симферополе украинского агента, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, полицейские заметили 35-летнего местного жителя в момент, когда он расклеивал по городу листовки с проукраинскими лозунгами. Силовики проследили за ним до самого дома, где и взяли злоумышленника. Выяснилось, что расклейка листовок была заданием от украинских кураторов.  

При обыске дома у задержанного обнаружили тротиловые шашки. Вражеский агент попытался возразить, что просто нашел их на улице.

Крымчанина доставили в отделение полиции, где его проверяют на причастность к диверсиям на полуострове.  

Читайте также:

Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене

На Алтае мужчину унесло течением, когда он решил переплыть реку Катунь на спор

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась


#крым
#украина
#полиция
Читайте нас в
Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене
Курский областной суд вынес приговор россиянину за подготовку к госизмене
03 августа 2023, 15:40

Фото: iStock/Michał Chodyra

Курский областной суд приговорил 19-летнего жителя Новосибирска к шести годам заключения за подготовку к госизмене, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Курской судебной системы.
«Курский областной суд признал Бердюгина Данила виновным в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год», - прокомментировали ситуацию представители Курской судебной системы.

Бердюгина осудили по уголовным статьям «Приготовление к государственной измене» и «Покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения».

При этом, что именно сделал Бердюгин и как был арестован – не уточняется. Заседание суда произошло 26 июля в закрытом режиме.

Приговор Бердюгину может быть обжалован, заключили в размещенном в сети сообщении.

Читайте также:

В ФСБ сообщили о задержании россиянина, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену в пользу Украины

Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене и организации терроризма


#суд
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников