17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале доставят в медцентры Москвы

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17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Дагестана.
Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС. По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале.
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Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
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Екатерина Коршунова