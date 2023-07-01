18-летний автогонщик Дилано ван''т Хофф погиб на соревнованиях

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В ДТП на трассе бельгийского СПА погиб 18-летний гонщик «Формулы» Дилано ван''т Хофф
Гонщик команды MP Motorsport Дилано ван'т Хофф скончался в ДТП на соревнованиях Formula Regional Championship by Alpine (FRECA).
Авария случилась во время дождевой гонки. В начале заезда болид гонщика развернуло почти на 90 градусов. Потом в него влетел ирландский спортсмен Адам Фитцджеральд, который отделался травмами.
К 18 годам Хофф являлся чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-4». 26 июля ему должно было исполниться 19 лет.
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Авария случилась во время дождевой гонки. В начале заезда болид гонщика развернуло почти на 90 градусов. Потом в него влетел ирландский спортсмен Адам Фитцджеральд, который отделался травмами.
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Мария Фирсова