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19-летний игрок в мини-футбол столкнулся с соперником и умер

В Испании игрок в мини-футбол умер после столкновения головой с соперником на поле
05 декабря 2023, 17:18
Фото: iStock/Steevy84

Фото: iStock/Steevy84

Игрок испанского клуба по мини-футболу «Эль Атико» Рауль Хурадо Кальво скончался в возрасте 19 лет после удара головами с соперником на матче низших дивизионов чемпионата Каталонии по мини-футболу. Об этом говорится в официальном аккаунте команды в соцсетях.
Сообщается, что трагедия произошла 3 декабря. Кальво оперативно госпитализировали.

Медики пытались спасти юношу, однако сделать этого не удалось, 4 декабря он скончался. Соболезнования родным и близким погибшего выразила Федерация футбола Испании.


Ранее сообщалось, что в Москве умер мужчина, когда выталкивал машину своей жены из сугроба, у него случился приступ эпилепсии от перенапряжения. Прибывшие на место медики смогли только констатировать его смерть. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.

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#трагедия
#смерть
#соболезнования
#медики
#футбол
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WCVB-TV: На Багамах акула растерзала женщину через день после свадьбы
05 декабря 2023, 17:58

Фото: istockphoto/RamonCarretero

Неподалеку от острова Нью-Провиденс, входящего в состав Багамских островов, акула напала на 44-летнюю туристку из США. Получив многочисленные травмы от зубов хищника, женщина не выжила.
Жительница города Бостон в штате Массачусетс 3 декабря вышла замуж и на Багамы они с супругом отправились в свадебное путешествие. Она решила поплавать на падлборде неподалеку от курорта Sandals Royal Bahamian Resort, где они остановились. Акула атаковала туристку примерно в полутора километрах от берега.

Женщина получила рваные раны от зубов хищницы на туловище, бедре и руке. Вскоре подоспевший спасатель вытащил ее из воды и оказал первую помощь. Затем он доставил пострадавшую на берег, где медики провели ей сердечно-легочную реанимацию, но спасти новобрачную не удалось. В настоящее время неизвестно, какая именно акула набросилась на туристку.

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#женщина
#медики
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Кирпичная стена обрушилась при сносе здания в Москве
Кирпичная стена рухнула на проезжую часть у «Менделеевской» в Москве
05 декабря 2023, 17:57

Фото: iStock/Roman Novitskii

Кирпичная стена обрушилась при сносе здания девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская» в Москве во время сноса здания 7 корпуса Российского университета транспорта в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что никто не пострадал. Однако буквально за несколько секунд до произошедшего в месте обрушения проходила группа людей и проезжали машины.

По информации источника, перекрыто только трамвайное движение. 

Ранее сообщалось, что в центре Москвы при обрушении в здании городской усадьбы «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» погиб человек. По информации СМИ, часть потолочных конструкций рухнула между чердаком и вторым этажом. Под завалами оказались двое рабочих. Одного из них госпитализировали, второго спасти не удалось.

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Мужчины изнасиловали товарища сломанной веткой в Вологде, пострадавший умер
Мужчина умер после изнасилования сломанной веткой в Вологде
05 декабря 2023, 17:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Вологде мужчина умер от кровопотери после того, как друзья изнасиловали его сломанной веткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 29 августа 29-летний мужчина гулял с друзьями. Мужчины выпили, а затем поспорили. Спор перешел в драку, в ходе которой товарищи сильно избили молодого человека. А после изнасиловали его сломанной веткой прямо на улице.

От полученных травм и обширной кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступники задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что в Ижевске пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, а потом убил её мать и спрятал тело около дома. Девочка осталась дома с 27-летним Тимуром Ахтямовым. Он сильно напился, избил и изнасиловал девочку. Через несколько дней обо своем догадалась бабушка, глядя на состояние девочки. Она вызвала сотрудников полиции. Она рассказала своей дочери, матери пострадавшей о том, что случилось. Из-за этого между ними произошёл страшный конфликт, в ходе которого сожитель избил, задушил и попытался спрятать тело.

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#конфликт
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#происшествия
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Израиль ударил по дому в секторе Газа, погибли десятки людей
При ударе по жилому дому в центре сектора Газа погибли более 30 человек
05 декабря 2023, 17:05

Фото: iStock/FelixRenaud

Более 30 человек погибли после удара по жилому дому в секторе Газа. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.
По информации агентства, ранения получили несколько десятков человек. 

Прежде сообщалось, что ракета, выпущенная из сектора Газа по территории еврейского государства, попала в жилой дом на юге Израиля. В результате инцидента, ранения получили две пожилые женщины. 

Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года. Члены группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля и установили контроль над несколькими районами и военными объектами. В качестве ответных мер, Израиль объявил о начале военной операции на территории анклава. 

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#израиль
#жилой ракета
#палестина
#конфликт
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Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни более 20 человек
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии увеличилось до 22
05 декабря 2023, 16:19

Фото: istockphoto/Proxima13

В результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, погибло 22 человека. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Глава поисково-спасательной службы Паданг заявил, что девять альпинистов, которые прежде числились пропавшими без вести, найдены без признаков жизни. Прежде сообщалось о 13 погибших в результате инцидента.

Извержение вулкана в Индонезии произошло 4 декабря и продолжалось не более пяти минут. В момент ЧП на склонах вулкана находились около 75 скалолазов. Эвакуация раненых продолжалась более шести часов. 

В настоящее время спасатели продолжают поиски людей. В спасательных операциях задействовано более 200 человек. Информации о россиянах, которые могли бы находится в списках погибших или пропавших в настоящее время.

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#спасатели
#чп
#эвакуация
#поиски
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Москвич скончался, выталкивая машину жены из сугроба
05 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/DarthArt

В Москве умер мужчина, когда выталкивал машину своей жены из сугроба, у него случился приступ эпилепсии от перенапряжения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 78-летний пенсионер умер в Тверском районе Москвы. Жена попросила его подтолкнуть ее машину, чтобы выехать из сугроба. Однако помогая жене выехать, у него случился приступ эпилепсии. Женщина сразу вызвала скорую помощь и попыталась самостоятельно оказать мужу помощь. Однако спасти его она не смогла. Прибывшие на место медики смогли только констатировать его смерть.

Уточняется, что пенсионер недавно перенес COVID-19. Последствия вируса могли усугубить эпилептический припадок. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.

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#помощь
#смерть
#пенсионер
#женщина
#эксперты
#медики
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«Рука начала неметь»: Девочку ударило током в школе во время украшения класса
В Москве школьницу ударило током во время украшения класса к Новому году
05 декабря 2023, 15:33

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве школьница оказалась в больнице после предновогоднего украшения класса в школе №218. Восьмиклассницу ударило током, когда она прикрепляла гирлянду к интерактивной доске.

14-летняя девчонка помогала с украшением класса к Новому году. Отмечается, что эта школа входит в московский топ-70. Школьница вешала гирлянду, коснулась рукой интерактивной доски и получила заряд. Рука девочки начала неметь, ее немедленно отвезли в больницу. 

По факту происшествия в школе проводится проверка. Что конкретно стало причиной удара током — гирлянда или интерактивная доска, на данный момент неизвестно. 

Как сообщает «МК», сейчас девочку обследуют в больнице, ее состояние стабильное. Мама школьницы никаких претензий к преподавателям не имеет.

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#школа
#проверка
#происшествия
#школьница
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На Кубани двое мужчин из ревности к женщине насмерть забили соперника
05 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Motortion

Двое разнорабочих кубанской фермы из ревности к женщине до смерти забили местного жителя деталью от трактора, спрятав его тело в навозе. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
Следствие установило, что трое мужчин и женщина работали в фермерском хозяйстве в хуторе Прикубанский Славянского района, там же они и проживали. 21 сентября во время ужина и распития алкоголя между тремя мужчина произошла ссора на почве ревности к их женщине. В итоге двое мужчин забили насмерть третьего металлической деталью от трактора. Он умер на месте.

Далее рабочие погрузили тело товарища в ковш трактора, перевезли его в водный канал и засыпали навозом. Однако неделю назад на труп наткнулся хозяин фермы. Он и вызвал полицию.

«Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого. В настоящее время 37-летнему фигуранту по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

При этом второй участник убийства сбежал. Он объявлен в розыск.

По информации РИА Новости, женщина, которая и стала причиной преступления, знала об убийстве, однако участия в нем не принимала, также, как и в укрытии тела.

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#труп
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#женщина
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#следствие
#мужчина
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Облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, только не того человека
В Астрахани мужчина отомстил водителю поджогом машины, но перепутал автомобили
05 декабря 2023, 14:14

Фото: istock / GummyBone

В Астрахани мужчина хотел отомстить владельцу авто, который облил его грязью. Он поджег автомобиль, но ошибся и спалил машину соседа своего обидчика. Об этом сообщает УМВД РФ по Астраханской области.
Ранним утром 1 декабря сотрудникам полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ во дворе дома в Ленинском районе. Легковушка стоимость порядка 190 тысяч рублей полностью уничтожена огнем. Пожарные предположили, что причиной возгорания стало неисправное оборудование или поджог.

Полицейские позже задержали подозреваемого, который ранее был осужден за порчу чужого имущества и особо тяжкое преступление.    

Поджигатель рассказал, что накануне шел в гости к товарищу, а проезжающие мимо авто обило его грязью. Он заметил, что незнакомец припарковал машину во дворе, где жил его знакомый. Он решил поджечь автомобиль, чтобы отомстить. Только ошибся и спалил машину другого человека.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Астраханцу может грозить до 5 лет тюрьмы. 

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