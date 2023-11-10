20-летняя россиянка пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным и попала в колонию

В связи с обрушением части моста через р. Пахра, находящегося на региональной дороге «Кутьино-Дубровицы», движение на участке временно закрыто. ОБ этом сообщил и. о. главы г.о. Подольск Московской области Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.