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20-летняя россиянка пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным и попала в колонию

Под Ярославлем россиянке дали шесть лет за поджог пункта помощи мобилизованным
10 ноября 2023, 13:55
Фото: istock / Igor Vershinsky

Фото: istock / Igor Vershinsky

Суд приговорил к 6 годам колонии 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить поджог пункта помощи мобилизованным в населенном пункте Карабиха Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление ФСБ.

«Второй Западный окружной военный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновной жительницу Ярославской области, причастную к покушению на совершение террористического акта. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.
Приговор суда вступил в законную силу.


Напомним, в феврале 2023 года Зотова В.И. 2003 года рождения была задержана сотрудниками УФСБ России совместно с УМВД России по региону при попытке поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам с помощью горючей жидкости.

Ранее сообщалось, что пенсионерка по убеждению мошенников должна была поджечь военкомат, но перепутала и чуть не спалила больницу.

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#новости
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В Челябинской области кошка спасла девочку во время пожара
10 ноября 2023, 14:27

Фото: istockphoto/ehaurylik

В Пластовском районе Челябинской области кошка Соня спасла свою маленькую хозяйку во время пожара в частном доме.
Об этом пишет портал «Хорошие новости». ЧП случилось в селе Радиомайка. Во время пожара родителей не было дома, а девочка спала и не чувствовала запах дыма. Кошка начала скрестись в дверь комнаты и разбудила девочку. 

«Открыв дверь и обнаружив сильное задымление, ребенок с Соней на руках успел выскочить в окно. К счастью, девочка и кошка не пострадали», —сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Причиной пожара оказался электросчетчик на кухне. Произошло короткое замыкание.

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В подмосковном Минобразования прокомментировали избиение педагога за замечание школьнице
10 ноября 2023, 14:14

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

В школе им. Н.К. Крупской в посёлке Деденево Дмитровского городского округа проводят проверку. Об этом заявили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Ранее сообщалось, что мать и старшая сестра ученицы, которой педагог сделала замечание за некорректное поведение на уроке, пришли в школу и ударили эту учительницу. 
«Ученица спровоцировала учительницу, оскорбляя её. После замечания со стороны женщины она позвонила и пожаловалась маме. Женщина вместе со старшей дочерью пришли в школу и нанесли телесные повреждения педагогу», – уточнили в ведомстве. 
По данным телеграм-канала Baza, в школу приезжала полиция. Всем ученикам запретили обсуждать драку и публиковать в соцсетях связанные с ней фото и видео. 

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После обрушения моста под Подольском возбудили уголовное дело о халатности


 
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#избиение
#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
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После обрушения моста под Подольском возбудили уголовное дело о халатности
10 ноября 2023, 14:00

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в Подольске. Статья – «Халатность должностных лиц», сообщила старший помощник руководителя областного главка СКР Ольга Врадий.
По данным следствия, утром в пятницу в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился автомобильный мост. Вместе с ним рухнул проезжавший в это время по мосту автомобиль. В результате женщина-водитель, управлявшая машиной, попала в больницу.    

По словам Врадий, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

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#московская область
#подмосковье
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Пожар на подмосковном складе ликвидировали
10 ноября 2023, 13:51

Фото: istockphoto.com/Diy13

На складе в Ленинском городском округе Подмосковья ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», – приводит «АГН Москва» сообщение пресс-службы.

Пожар случился на складе компании «Газдевайс», которая занимается производством счётчиков газа в Ленинском городском округе. На место пожара готовится вылетать вертолёт. Площадь возгорания составляла 2 тысячи кв. м.

Происшествия с огнём и взрывами часто случаются и на съёмочных площадках. Об одном таком инциденте рассказал российский актёр Александр Олешко. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», при работе над проектом «Кодекс чести» рядом с артистом взорвалась машина, в результате чего он получил контузию.

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#пожар
#происшествия
#машина
#московская область
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На Чукотке нашли пропавший самолёт Ан-2
10 ноября 2023, 13:38

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

По предварительной информации, все трое — пилоты и пассажир — остались живы.
Shot пишет, что люди получили ранения различной степени тяжести. Капитан судна пешком отправился искать место связи. Сейчас за ним выдвинулась поисковая группа. Всех пострадавших отправят в артель Шахтерский.

Напомним, Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал во время выполнения рейса по маршруту Певек — Полярный — Певек. На борту самолёта находились три человека и 150 кг груза.

Ранее сообщалось, что Росавиация возобновит  расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». 12 сентября Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Причиной возобновления расследования стали появившиеся обстоятельства

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#самолет
#чп
#новости
#авария
#спасатели
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«Езжай обратно в Донецк»: Мать, подравшаяся с учителем, рассказала о причинах драки
Мать, подравшаяся с учителем, рассказала что та бросалась в ее дочь тряпками
10 ноября 2023, 13:14

Фото: istock / Drazen Zigic

В Деденево мать ученицы подралась с учительницей, потому что та ставила её дочери двойки и бросалась в неё тряпками.
Об этом рассказала Серафима Голикова в беседе с SHOT.

Голикова утверждает, что учитель математики Наталья Михайловна Сапальская буллит ее дочь уже полтора года — ставит плохие отметки, не позволяя даже ответить, а иногда и замахивается на шестиклассницу руками. 

По рассказу мамы школьницы, учительница зачем-то закрыла девочку в кабинете и наорала на неё. Одноклассники побежали к директору, но его не было на месте. Тогда они позвонили матери девочки и она приехала разбираться, вызвав полицию.

Пока правоохранители ехали, Наталья Михайловна якобы упрекала Серафиму в неумении воспитывать детей, и сказала, что им стоите ухать на родину в Донецк. После перепалки она ударила мать ребенка, вцепилась ей в волосы. После конфликта педагог также сняла побои и написала встречное заявление в полицию.

Полиция и прокуратура начали проверку.

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#учитель
#педагог
#мать
#заявление
#волосы
#донецк
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В Мытищах свободно разгуливает стадо диких кабанов
10 ноября 2023, 13:04

Фото: istockphoto/JMrocek

В Мытищах стадо диких кабанов заметили на улицах города.
Об этом пишет Telegram-канал «Московские новости». Очевидец снял на видео, как вокруг его машины в Мытищах ночью свободно разгуливают около десятка кабанов. Несколько животных рылись в мусорном баке в поисках пищи. Кабаны не боялись ни автомобилей, ни людей.

Это уже не первый случай встреч с кабанами в этом городе. Животные выходят из парка «Лосиный остров». Главной причиной появления их в городе является то, что их подкармливают местные жители.

Прогулки диких кабанов могут обернуться не только испорченными клумбами, газонами и разоренными мусорными контейнерами, но и травмами, ведь животные могут повести себя агрессивно.

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#мытищи
#подмосковье
#московская область
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#животные
#природа
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При обрушении моста под Подольском пострадала 60-летняя женщина
10 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/kieferpix

При обрушении моста под Подольском пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём рухнувшей в дыру «Шкоды». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что у женщины обнаружили серьёзные травмы груди и ног, а также ушиб головы. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Напомним, в деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. Он рухнул вниз вместе с пролетом. Движение на данном участке полностью заблокировано. На месте работают оперативные службы. 

Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.

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#подмосковье
#автомобиль
#советы
#женщины
#травмы
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В Подольске временно закрыто движение на участке «Кутьино-Дубровицы»
10 ноября 2023, 12:29

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В связи с обрушением части моста через р. Пахра, находящегося на региональной дороге «Кутьино-Дубровицы», движение на участке временно закрыто. ОБ этом сообщил и. о. главы г.о. Подольск Московской области Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
Для удобства жителей сделана схема объездного пути обрушенного моста.

Стоит отметить, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы по устранению проблемы.

Кроме этого, во время происшествия на мосту обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что во время обрушения пролета моста на нем находился движущийся автомобиль. 60-летняя женщина была доставлена в больницу с множественными ушибами.

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#подольск
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#происшествия
#подмосковье
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