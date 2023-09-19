24News: в Нагорном Карабахе погибли 5 человек и пострадали 80

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В результате военных действий на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе пять человек погибли, 80 получили ранения. Об этом сообщает портал 24News.
Прежде сообщалось, что Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном. Он призвал Баку прекратить военные действия и соблюдать международное право.
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Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном
Анастасия Крестьянова