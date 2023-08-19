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2500 человек эвакуировали из-за пожара на подземной парковке «Ашана» в Москве на Кантемировской. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что возгорание потушили. Никто не пострадал.
Напомним, ранее из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.
Также в городе Усть-Илимск Иркутской области произошел пожар в гипермаркете. Семь человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия МЧС. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работали семь пожарных расчетов и 18 спасателей.
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Напомним, ранее из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.
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Екатерина Коршунова