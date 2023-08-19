26 тысяч человек вынуждены эвакуироваться с острова Тенерифе из-за лесных пожаров

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26 тысяч человек вынуждены эвакуироваться с испанского острова Тенерифе, где бушуют сильные лесные пожары. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что огонь распространился уже более чем на 5000 гектаров, спасатели третий день не могут взять ситуацию под контроль.
Пламя находится слишком близко со столицей Канарских островов городом Санта-Крус. Сообщается, что далее оставаться на месте опасно для жизни и здоровья людей.
Напомним, ранее из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.
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Пламя находится слишком близко со столицей Канарских островов городом Санта-Крус. Сообщается, что далее оставаться на месте опасно для жизни и здоровья людей.
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Екатерина Коршунова