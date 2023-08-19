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26 тысяч человек вынуждены эвакуироваться с острова Тенерифе из-за лесных пожаров

19 августа 2023, 21:44

Фото: iStock/Олег Копьёв

26 тысяч человек вынуждены эвакуироваться с испанского острова Тенерифе, где бушуют сильные лесные пожары. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что огонь распространился уже более чем на 5000 гектаров, спасатели третий день не могут взять ситуацию под контроль.

Пламя находится слишком близко со столицей Канарских островов городом Санта-Крус. Сообщается, что далее оставаться на месте опасно для жизни и здоровья людей.


Напомним, ранее из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Причины возгорания в настоящее время не установлены. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек и 14 единиц спецтехники.

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#спасатели
#пожар
#взрыв
#контроль
#человек
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4-летний ребёнок и женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе в Подмосковье
19 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/microgen

В подмосковной Электростали на соревнованиях по стрельбе, которые проходили на стадионе «Кристалл», пострадали четырехлетний ребенок и женщина. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что происшествие произошло по причине отлёта гильз. 34-летняя Ирина С. получила рваные раны щеки и челюсти, а четырехлетнего мальчика госпитализировали с травмой головы.

Сообщается, что в причинах произошедшего разбираются сотрудники СК РФ.

Напомним, ранее в Воронежской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве возлюбленной. Сегодня утром 25-летнего Андрея Коченкова обнаружили сотрудники полиции без сознания с ожогами тела. Его госпитализировали.

2 августа преступник выследил 28-летнюю Алину, и убил девушку в собственном подъезде несколькими ударами ножа. 

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#суд
#происшествие
#человек
#мужчина
#сотрудники
#ск рф
#тела
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В Индии зафиксировали землетрясение
19 августа 2023, 19:44

Фото: IStock/SteveCollender

В Индии случилось землетрясение магнитудой 5,0.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточняет, что эпицентр землетрясения расположился в 33 км к югу от города Тезпур, где проживают 58,8 тысяч человек. Очаг находился на глубине 41 км.
 
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что, если в Стамбуле произойдет сильное землетрясение, оно может уничтожить около 100 тысяч домов, которые не защищены от стихийного бедствия.

Такой прогноз дал газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. По его словам, появление такого землетрясение – это вопрос исключительно времени. Герюр сказал, что геосфера вошла в тот период, когда сильные толчки на турецкой территории будут происходить всё чаще.

По мнению эксперта, ранее правительство не уделяло должного внимания сейсмологической безопасности зданий. Сейчас нужно возвести новое, защищенное от землетрясений жилье, и переселить людей туда. По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.

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#землетрясение
#индия
#чп
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Центральной Африки
19 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/Yingko

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили.
E1.RU пишет, что Нджелассили убили в результате ножевого ранения во время драки в кафе.
 
«Подозреваемый ранее не был судим. Рассказал, что ссора произошла из-за девушки, хотел просто проучить, а не убивать», - рассказал источник.
 Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
 
Инженер-исследователь Франсуа Нджелассили приехал в Россию из Габона, В 2019 году он разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки, а также получил звание «Иностранный студент года».

По словам друзей, мужчина был добрым и не мог стать инициатором конфликта. Подруга Франсуа заявила, что незнакомцы первыми начали оскорблять мужчину, сказав: «О, смотри, негр, давай его чирканём».

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#убийство
#полиция
#студент
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В Самарской области погиб человек во время столкновения лодок
19 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Один человек погиб, двое пострадали во время столкновения лодок в Самарской области.
Центральный межрегиональный СУ на транспорте СК сообщает, что авария случилась днём 19 августа рядом с турбазой «Маяк».
 
В результате происшествия скончался мужчина. В больницу доставлены 12-летний подросток и 24-летняя девушка. Они получили травмы.
 
По факту происшествия началась проверка.

Ранее сообщалось, что группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.

Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста. За туристами отправили вертолёт. Россиян эвакуировали в Душанбе.

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#авария
#чп
#госпитализация
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Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой
19 августа 2023, 17:45

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Во владимирских точках быстрого обслуживания отравились 76 человек, в том числе 19 детей.
Региональный Роспотребнадзор сообщает, что  с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей. Всего известно о 76 пострадавших, в их числе 19 детей.
 
Госпитализированы 34 человека, среди них 11 детей. 42 пациента проходят амбулаторное лечение. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
 
Известно о 5 потенциально опасных точках питания во Владимире. В них обнаружены нарушения, включая санитарные нормы, правила СанПиН. Точки общепита опечатаны. В отношении их владельцев составлены протоколы об административных нарушениях.

Ранее в Магнитогорске после посещения кафе «Хорошее место» из-за шаурмы госпитализировали 25 человек.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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#отравление
#больница
#чп
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Русские хакеры массово атаковали литовские автозаправки
19 августа 2023, 17:32

Фото: istockphotoSnezhana Kudryavtseva

Русскоязычная хакерская группировка Killnet совершила атаку на сетевую инфраструктуру, куда входят 429 литовских автозаправочных станций.
Об этом «Газете.Ru» рассказал KillMilk, лидер KillNet. По его информации, атаке подверглись точки топливных компаний Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum.
 
KillMilk утверждает, что в результате атаки у клиентов заправок перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, а также прекратили списываться и начисляться  баллы на карты лояльности. 
 
«Они заплатят за свою проукраинскую политику. Деньги, вырученные в рамках этой атаки, будут потрачены на нужды российских солдат», – заявил KillMilk.
Сколько будут продолжаться атака на литовские АЗС, не сообщается.

Ранее сообщалось, что внутренние системы министерства иностранных дел Великобритании были подвергнуты атаке со стороны хакеров из России и Китая. Информация о взломе основана на данных от источника в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ).

Согласно деталям инцидента 2021 года, злоумышленники получили доступ к чувствительной информации работников министерства. Среди утечки данных - переписка через электронную почту и материалы встреч, организованных через приложение Teams. Предполагается, что причиной утечки стало ошибочное открытие электронного письма одним из сотрудников ведомства.

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#хакер
#россия
#новости
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В Таджикистане спасли альпинистов из подмосковного Дзержинска
19 августа 2023, 17:17

Фото: istockphoto/Chalabala

Группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.
Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.
 
За туристами отправили вертолёт. Россиян эвакуировали в Душанбе.
 
«Среди них один альпинист, при падении получивший переломы ребер, один - получил обморожение и одна спортсменка – с сильной простудой. У всех них ещё и горная болезнь», - отметил Джамшед Камолзода.
Все эвакуированные альпинисты – члены спортклуба из подмосковного Дзержинска.

Ранее в горах Восточного Саяна у туриста, который вышел на маршрут один, случился инфаркт. Спасателям поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия 53-летнего мужчины, который вышел в одиночку на маршрут в природном парке «Шумакские источники». Он путешествовал один и не прикреплялся к туристической группе.

Спасатели обнаружили мужчину с признаками инфаркта и доставили в тяжёлом состоянии на вертолёте в Иркутск.

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#туристы
#альпинист
#туризм
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В Бурятии размыло железнодорожные пути после разрушения дамбы
19 августа 2023, 16:30

Фото:istockphoto/Christian Feldhaar

В Бурятии частично разрушилась дамба, из-за чего размыло железнодорожные пути.
Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что поезда временно не ходят. Пути размыты на 1102-м км перегона Холодная – Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.
 
Дамба частично разрушилась из-за обильных осадков. Введён режим ЧС. На месте работают восстановительные поезда.
 
В июне аналогичный режим вводили из-за размытия трассы в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд в Кемеровской области.

Трагедия случилась 19 августа рядом со станцией Егозово в Ленинск-Кузнецком районе. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что 12-летняя девочка скончалась от полученных травм. Беловская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

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#бурятия
#железная дорога
#железные дороги
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СК: суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве
19 августа 2023, 15:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд арестовал двух мужчин, которые напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о «профессиональных соседях» на юге Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве. Уточняется, что злоумышленники осознавали, что применили физическую силу к профессиональным журналистам.

Напомним, о произошедшем сообщалось 17 августа. Съемочная группа ВГТРК осуществляла свою профессиональную деятельность. Согласно редакционному заданию, журналисты должны были снять репортаж о соседях в одном из жилых домов столицы. Во время съемки, двое мужчин набросились на репортеров и применили физическую силу. По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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#россия
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#следственный комитет
#уголовное дело
#журналисты
#дрон
#мужчина
#съёмки
#ск
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Подмосковье ищет медработников