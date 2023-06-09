275 бригад подмосковных энергетиков готовы устранять аварии на электросетях в непогоду

Фото: Минэнерго МО
Сотрудники одной из крупнейших электросетевых компаний Московской области переведены на особый режим работы. В Подмосковье сегодня до 22 часов местами ожидаются ливни, грозы, град. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17 м/с.
«В связи с этим Мособлэнерго ввело режим повышенной готовности. Для оперативного устранения последствий непогоды привлекают 275 бригад и 764 единицы спецтехники, включая 75 передвижных дизельных электростанций», – говорится в сообщении.Компания «Россети Московский регион» будет работать в обычном режиме, уточнили в министерстве.
Ранее «Радио 1» рассказало, что в выходные в Москве ожидается резкое похолодание.