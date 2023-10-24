30-летний извращенец переоделся школьницей и пробрался в женский туалет

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Жителя Гонконга арестовали за то, что он, переодевшись школьницей, пробрался в туалет учебного заведения и подглядывал за девочками. Об этом пишет South China Morning Post.
Оказалось, что он проник в школу и спрятался в одной из кабинок туалета, чтобы подглядывать за ученицами и снимать их на видео. В ходе обысков в доме Чуна была обнаружена косметика и школьная форма. Другие подробности произошедшего в настоящее время не разглашаются.
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