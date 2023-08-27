31-летняя фигуристка Пол погибла в ДТП

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Канадская фигуристка Александра Пол, выступавшая на Олимпиаде-2014 в Сочи, погибла в автокатастрофе.
Участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи, канадская фигуристка Александра Пол погибла в ДТП в провинции Онтарио, пишет CBC Sports.
Водитель грузовика потерял управление и въехал в автомобили, которые стояли на обочине. 31-летняя Александра Пол находилась в одной из машин со своим годовалым сыном Чарльзом. Мальчика госпитализировали, для его жизни нет угроз.
Спортсменка выступала в танцах на льду в паре с Митчеллом Исламом. На зимних Олимпийских играх 2014 года они заняли 18-е место. Фигуристы завершили карьеру в 2016 году. В 2021 году пара поженилась.
Александра Пол получила юридическое образование и стажировалась в компании Barriston Law, где чуть позже получила официальную должность. Пол занималась вопросами недвижимости и корпоративного права.
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Водитель грузовика потерял управление и въехал в автомобили, которые стояли на обочине. 31-летняя Александра Пол находилась в одной из машин со своим годовалым сыном Чарльзом. Мальчика госпитализировали, для его жизни нет угроз.
Александра Пол получила юридическое образование и стажировалась в компании Barriston Law, где чуть позже получила официальную должность. Пол занималась вопросами недвижимости и корпоративного права.
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Мария Фирсова