МЧС: в Долгопрудном вспыхнул пожар в доме престарелых

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В доме престарелых в Долгопрудном вспыхнул пожар. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
Возгорание произошло около 05:30, уже в 05:54 пожар был ликвидирован. Огонь успел распространиться на площадь в 20 квадратных метров.
В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало возгорание мебели.
Из здания было эвакуировано около 49 человек, из которых 13 – маломобильны.
Специалисты медицины катастроф осмотрели семерых постояльцев. Один из них, старшая медсестра, была госпитализирована из-за отравления продуктами горения.
Ранее сообщалось, что ежедневно на номер «112» в Подмосковье поступает около 35 тысяч запросов. За восемь лет работы службы спасения 112 было обработано 78,5 миллионов обращений.
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В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало возгорание мебели.
Специалисты медицины катастроф осмотрели семерых постояльцев. Один из них, старшая медсестра, была госпитализирована из-за отравления продуктами горения.
Ранее сообщалось, что ежедневно на номер «112» в Подмосковье поступает около 35 тысяч запросов. За восемь лет работы службы спасения 112 было обработано 78,5 миллионов обращений.
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Анастасия Чинкова