4-летний ребёнок и женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе в Подмосковье

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В подмосковной Электростали на соревнованиях по стрельбе, которые проходили на стадионе «Кристалл», пострадали четырехлетний ребенок и женщина. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что происшествие произошло по причине отлёта гильз. 34-летняя Ирина С. получила рваные раны щеки и челюсти, а четырехлетнего мальчика госпитализировали с травмой головы.
Сообщается, что в причинах произошедшего разбираются сотрудники СК РФ.
Напомним, ранее в Воронежской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве возлюбленной. Сегодня утром 25-летнего Андрея Коченкова обнаружили сотрудники полиции без сознания с ожогами тела. Его госпитализировали.
2 августа преступник выследил 28-летнюю Алину, и убил девушку в собственном подъезде несколькими ударами ножа.
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Сообщается, что в причинах произошедшего разбираются сотрудники СК РФ.
2 августа преступник выследил 28-летнюю Алину, и убил девушку в собственном подъезде несколькими ударами ножа.
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В Воронежской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве возлюбленной
Екатерина Коршунова