4-летний сын Тодоренко и Топалова разбил голову на отдыхе

Фото: istockphoto/gyro
4-летний сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова Майкл госпитализирован на отдыхе в Турции.
Регина Тодоренко в социальной сети рассказала о случившемся. По её словам, ребёнок разбил голову, когда хотел облокотиться на мягкий пуф, но какой-то мальчик выдернул резко пуф из-под Майкла.
Ребёнок ударился затылком о скос ступеньки. Скорая отвезла мальчика в госпиталь. Рана оказалась серьезной: потребовалось наложение шов.
Регина Тодоренко сказала, что чувствует вину за случившееся и считает себя плохой матерью.
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Ребёнок ударился затылком о скос ступеньки. Скорая отвезла мальчика в госпиталь. Рана оказалась серьезной: потребовалось наложение шов.
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Мария Фирсова