45 человек подцепили острую кишечную инфекцию в школе в Кызыле

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По информации СК один школьник находится в тяжелом состоянии. Степень тяжести состояния остальных госпитализированных оценивается как средняя.
В настоящий момент с места происшествия изъяты образцы пищи, воды, а также документация. Проводятся необходимые экспертизы.
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