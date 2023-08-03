56-летний россиянин получил штраф за шпаргалки на ЕГЭ

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В суде Санкт-Петербурга вынесли приговор 56-летнему мужчине, который использовал шпаргалки во время ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Россиянина, который списывал во время проведения Единого государственного экзамен, оштрафовали на три тысячи рублей.
При этом, представители суда уточнили, что сам мужчина на заседание не пришел и никаких пояснений не давал.
Ранее фонд «Википедию» оштрафовали на 3 миллиона рублей за неудаление информации про возможность использования ядерного оружия на Украине. Судебному решению предшествовал протокол, который составил Роскомнадзор.
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Евгения Парфентьева