6 человек в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести

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В Сергиевом Посаде шесть человек числятся пропавшими без вести, после взрыва на оптико-механическом заводе, сообщает Telegram-канал 112.
Сейчас на месте происшествия работают 12 кинологических расчётов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работы по разбору завалов разрушенного от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде займут не менее 12 часов.
Спасатели уже извлекли из-под завалов трех пострадавших при взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что всего пострадало 43 человека. На месте происшествия работают 15 машин скорой помощи, а также один вертолет Территориального центра медицины катастроф.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работы по разбору завалов разрушенного от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде займут не менее 12 часов.
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Евгения Парфентьева