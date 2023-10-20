В Ирландии начался суд над учительницей за занятие оральным сексом с 13-летним мальчиком

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В Ирландии судят 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор, которую подозревают в развращении несовершеннолетнего. Информацию сообщает телеканал RTE.
Обвинения женщине выдвинул сам пострадавший, только спустя 38 лет. Как объяснил потерпевший, он тогда был мал и не понимал что делает, поэтому решил обратиться в полицию только когда у самого появились дети.
По версии пострадавшего, в 1985 году, когда ему было 13 лет, а О’Коннор 24 года, они находились на отдыхе в Испании и женщина начала приставать к мальчику в бассейне, после чего они занялись оральным сексом. Позже еще два сексуальных контакта произошли у него дома уже после возвращения из поездки.
О’Коннор обвиняют в двух случаях непристойного нападения на ребенка. Свою вину женщина не признает.
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