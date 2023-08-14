7 человек пострадали в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении

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В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается.
Напомним, лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Леса загорелись на холмистой местности к востоку от Антальи, а именно в уезде Манавгат в районе Чалпете. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.
Ранее взрыв произошел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Сообщается, что взрыв случился в Тузле. По информации издания, инцидент произошел из-за сжатия газа.
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О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается.
Ранее взрыв произошел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Сообщается, что взрыв случился в Тузле. По информации издания, инцидент произошел из-за сжатия газа.
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Евгения Парфентьева