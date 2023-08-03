7-летний мальчик утонул в Енисее на глазах у других детей

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В селе Есаулово Красноярского края 7-летний мальчик утонул в реке Енисей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.
По информации ведомства, мальчик зашел в воду и на расстоянии, примерно, 2 метров до берега провалился в подводную яму. Отмечается, что находившиеся на берегу дети не поняли, что мальчик тонет. Когда он скрылся под водой, то дети уже не могли ему помочь.
Тело погибшего нашел прибывший ему на помощь мужчина. Сотрудники СК РФ начали проверку.
Напомним, ранее в Республике Алтай пропал без вести мужчина, который решил переплыть реку Катунь на спор. По словам очевидцев, мужчина решился переплыть реку на спор. Друзья снимали на видео как он, не доплыв до середину, вдруг начал тонуть, а затем и вовсе пропал из виду.
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Екатерина Коршунова