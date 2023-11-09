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75-летняя учительница попала в тюрьму за изнасилование 14-летнего ученика

09 ноября 2023, 08:54
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В США осуждена 75-летняя учительница из штата Висконсин.
Женщина в 2016-2017 учебном году неоднократно насиловала школьника, сообщает WFTV.

К 10 годам тюремного заключения приговорили Энн Нельсон-Кох. Она преподавала в баптистской школе города Тома округа Монро. По словам ученика, женщина в подвале учебного заведения совершала с ним развратные действия. На момент преступлений женщине было 67 лет, а школьнику— 14.


Учительницу арестовали в апреле прошлого года, после того, как пострадавший выдвинул против педагога официальные обвинения. Всего Нельсон-Кох обвинили в 25 пунктах различных статей о сексуальном насилии над несовершеннолетними. В начале августа женщина была признана виновной. Ей грозило более 600 лет тюрьмы.

27 октября экс-учительницу приговорили к 10 годам заключения с последующим 15-летним нахождением под надзором. Суд принял во внимание характеристику с места работы. Нельсон-Кох коллеги назвали «добрым, самоотверженным и трудолюбивым» педагогом.

По мнению заместителя окружного прокурора Сары Скилз, подсудимая не раскаялась в содеянном. По её словам, рассказы защиты о лучших качествах учительницы можно назвать «добродетельным маскарадом и попыткой скрыть её хищнические наклонности».

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#школа
#учитель
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В Якутии обнаружили тела пропавших рыбаков
09 ноября 2023, 09:09

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Спасатели нашли трупы трёх пропавших рыбаков в Оймяконском районе Якутии.
Telegram-канал Службы спасения Якутии сообщает, что 9 ноября во время поисковых работ на реке Индигирке в Оймяконском районе спасатели нашли тела троих пропавших мужчин.
 
5 ноября мужчины  отправились на рыбалку в местность «Туостах» из села Оймякон. 7 ноября людии заметили один снегоход на базе «Туостах», а другой «Буран» нашли без людей на дне реки. Дно Индигирки подводными видеокамерами обследовала поисковая группа.

На месте работали 6 спасателей Службы спасения республики и 10 добровольцев.

В Службе спасения предупреждают, что сейчас толщина льда пока недостаточна для проезда транспортных средств. Выезд на лёд может закончиться трагедией.

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#рыбалка
#новости
#происшествие
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В Екатеринбурге сотрудники отеля вызвали Росгвардию, чтобы прогнать молодожёнов
09 ноября 2023, 05:40

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

В Екатеринбурге сотрудники отеля Hyatt Regency вызвали Росгвардию, чтобы выгнать молодожёнов в их первую брачную ночь. Об этом пишет E1.RU.
В публикации говорится, что россияне сыграли свадьбу 14 октября, при этом номер в отеле у них был забронирован ещё в августе. После банкета они приехали в Hyatt, однако у молодых людей не оказалось паспортов, и их отказались заселять. Девушка пообещала, что через 20 минут документы привезут, и попросила все же заселить их.

Администратор отеля ответила отказом, после чего в конфликт вмешалась охрана.

«Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: «Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта», — цитирует издание слова собеседницы.

После того как у новобрачных состоялся разговор с охраной, в Hyatt Regency вызвали Росгвардию. Девушка рассказала, что прибывшие правоохранители увидели заплаканную невесту и её жениха, после чего шёпотом попросили их покинуть отель.

Отмечается, что отель вернул россиянам ранее уплаченные деньги.

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#деньги
#конфликт
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#отель
#документы
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#россияне
#девушка
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TMZ: Сооснователь Apple Стив Возняк попал в больницу после ишемического инсульта
09 ноября 2023, 04:53

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк попал в больницу из-за перенесенного ишемического инсульта, сообщило издание El Sol De Mexico и портал TMZ. В этот момент он был в Мехико, где планировал выступить на бизнес-форуме, однако сейчас его речь отменили.
Как сообщили данные средства массовой информации, во время разговора с женой Возняк сказал, что чувствует себя странно, и пожаловался на сильное головокружение. Встревоженная супруга бизнесмена посоветовала ему обратиться к врачам, и в итоге Возняк был доставлен в одну из клиник мексиканской столицы, где прошёл МРТ и был госпитализирован с подозрением на ишемический инсульт.

В настоящее время врачи берут у него анализы, однако из Америки за изобретателем на частном самолёте уже вылетели члены его команды, чтобы при необходимости забрать его в США для прохождения дальнейшего лечения.

Стив Возняк вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном являются соучредителями компании Apple. Именно Возняк разработал первый «яблочный» персональный компьютер, который впоследствии поступил в продажу.

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#инсульт
#бизнесмен
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Между военными США и Сирии началась перестрелка
Al Mayadeen: Между военными США и Сирии началась перестрелка на берегу Евфрата
09 ноября 2023, 04:49

Фото: iStock/gorodenkoff

В 420 км от Дамаска, к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор в перестрелку вступили бойцы сирийской армии и военнослужащие США.
«Сирия: Полевой источник в Аль-Маядине: происходят столкновения между американскими войсками и СДС (силами демократической Сирии — ред.) к востоку от Евфрата, а также между сирийской армией и её союзниками на оси сопротивления из их контрольных точек к западу от Евфрата», - сообщает Al Mayadeen.

По информации телеканала, военные применяют минометные установки, артиллерию и крупнокалиберные пулеметы.

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#сирия
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Во Франции подростка из Сирии подозревают в нападении на раввина
Valeurs Actuelles: В Париже подростка из Сирии задержали за нападение на раввина
09 ноября 2023, 03:34

Фото: iStock/encrier

Во Франции правоохранители задержали по подозрению в нападении на раввина в парижском метро сирийского подростка. Об этом пишет Valeurs Actuelles.
«Нападавший заговорил с раввином на арабском, затем ударил его в спину и покинул место происшествия. Направившиеся на место полицейские смогли задержать предполагаемого нападавшего. Его доставили в центральный полицейский участок в 16-м округе Парижа», — говорится в публикации.

По информации издания, задержанным является 14-летнем сириец, проживающий в Сен-Дени. Ранее он уже оказывался в поле зрения полиции в связи с проявлением агрессии и насилия.

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#полицейские
#происшествия
#франция
#париж
#сирия
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На Алтае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь с горки
СК: На Алтае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь с горки на ватрушке
09 ноября 2023, 02:33

Фото: iStock/Vera_Petrunina

В Алтайском крае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь на «ватрушке» с горки. Старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева сообщила о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ, пишет РИА Новости.
«По данным следствия, вечером 8 ноября 2023 года группа детей каталась с холма на участке местности в селе Шелаболиха. При спуске 11-летнюю девочку на ватрушке занесло в бетонный столб, находящийся недалеко от горки», — цитирует агентство слова собеседницы. В результате столкновения ребёнок скончался. 

Следователи проводят осмотр места происшествия, подробности произошедшего устанавливаются.

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#следователи
#происшествия
#горки
#ребёнок
#ск рф
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Летучая мышь проникла в квартиру россиянки на 21-м этаже
В Санкт-Петербурге в квартиру на 21-м этаже проникла летучая мышь
09 ноября 2023, 02:22

Фото: iStock/Connie Pinson

В Санкт-Петербурге одна из местных жительниц по возвращению домой обнаружила в квартире летучую мышь. Об этом пишет АН «Оперативное открытие».
В публикации говорится, что неожиданная гостья проникла в квартиру россиянки в Полюстрово. Женщина сообщила о произошедшем в экстренные службы, уточнив, что проживает на 21-м этаже. Петербурженка попросила забрать летучую мышь, которую ей перед этим удалось поместить в коробку.

Спустя некоторое время за животным прибыли волонтёры. Они передали мышь зоозащитникам, уточняет«Фонтанка».

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#женщина
#санкт-петербург
#животное
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В Донецке ФСБ задержала двоих россиян за содействие ВСУ в обстреле города
09 ноября 2023, 01:41

Фото: iStock/irene_rebrova

Два гражданина России были задержаны управлением ФСБ по Донецкой народной республике за оказание содействия Вооружённым силам Украины (ВСУ) в корректировке огня по гражданской инфраструктуре Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, задержанные отправляли в соцсетях и мессенджерах фотографии и видео с подтверждением последствий обстрелов, количеством жертв и сотрудников экстренных служб, участвующих в ликвидации произошедшего.

В ближайшее время следственные органы дадут процессуальную оценку этим фактам.

Ранее ФСБ задержала жителя ДНР, который предпринимал попытки поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, которые являются государственной тайной, а также другой чувствительной информации. Для поддержания связи с украинской стороной использовались специально оборудованные места для хранения информации (тайники) и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.

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#фсб
#днр
#всу
#задержание
#обстрел
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Пентагон признал, что хуситы сбили БПЛА MQ-9 Reaper США у побережья Йемена
09 ноября 2023, 01:36

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне признали, что у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оборонного ведомства.
В настоящее время инцидент расследует Центральное командование ВС США, в зоне ответственности которого находится Ближний Восток.

Движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, ранее заявляло о сбитом БПЛА, который осуществлял в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена «враждебные действия в рамках военной поддержки Соединённых Штатов израильского образования».

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