85-летний детский тренер получил тюремный срок за педофилию

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 85-летнему детскому тернеру по настольному теннису, которого подозревали в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее портал E1.RU писал, что в феврале 2021 года 83-летний тренер Николай Развожаев потрогал через одежду 11-летнюю девочку, которая позже рассказала обо всем маме. При этом, знакомые Развожаева считают, что тренера могли оговорить, поскольку эту девочку он выгнал с тренировки за плохое поведение.
Сегодня суд принял решение по делу Развожаева, признав его виновным и приговорив к двум годам колонии строго режима без ограничения свободы.
При этом, суд постановил вычесть из присужденного срока то время, которое Развожаев уже провёл под стражей. Он также обязан выплатить семье пострадавшей девочки 150 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.
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Сегодня суд принял решение по делу Развожаева, признав его виновным и приговорив к двум годам колонии строго режима без ограничения свободы.
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Евгения Парфентьева