9 октября в Грозном начнется суд над Журавелем, сжегшим Коран на фоне мечети

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9 октября в Чечне состоится суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, который устроил акцию с сожжением Корана, об этом сообщили представители Висаитовского районного суда города Грозный на официальном сайте.
«Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 часов 09.10.2023 г.», - говорится в опубликованном сообщении.Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.
В конце августа Журавель заявил, что к нему в СИЗО пришел сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров и избил его. Позже видео с избиением было опубликовано в цоиальных сетях.
Сам Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына, а сегодня депутат Госдумы Адам Делимханов рассказал, Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни».
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