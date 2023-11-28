«А я и не против»: На борту самолета пьяная пассажирка изнасиловала соседа

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Пассажирка «Победы» покурила электронную сигарету и занялась оральным сексом с незнакомым мужчиной.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 29-летняя Валерия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотела продолжить веселье на борту самолета. Девушка бросалась на соседей, царапала бортпроводников, посылала всех подальше, разливала воду и курила, где ей вздумается. Отмечается, что она уже находится в чёрном списке «Аэрофлота».
Бортпроводники пытались её успокоить, но сделать это оказалось достаточно сложно.
Когда Валерии вдруг стало скучно, она вернулась на свое место и стала лезть в трусы к незнакомому парню, который сидел рядом. Мужчина оценил такую идею, но вот другим пассажирам это не очень понравилось.
Выходила с борта звёздная пассажирка под звуки аплодисментов. Во Внуково девушку встретил посредник полиции.
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Бортпроводники пытались её успокоить, но сделать это оказалось достаточно сложно.
Выходила с борта звёздная пассажирка под звуки аплодисментов. Во Внуково девушку встретил посредник полиции.
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Алина Юрчак