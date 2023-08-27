ABC: не менее 23 морпехов США пострадали при крушении вертолета в Австралии

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Минимум 23 морских пехотинца США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии. Об этом сообщает ABC.
Комиссар полиции Северной территории Майкл Мерфи заявил, что 5 морпехов были госпитализированы в Дарвин. Также Мерфи отметил, что дополнительные силы привлечены к месту крушения.
Напомним, у австралийского побережья разбился военный вертолёт V-22 Osprey, на борту находились 20 морпехов США. ЧП случилось примерно в 11:00 по местному времени (4:00 мск) рядом с островом Мелвилл во время учений Predators Run, где принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.
Нескольких американских военнослужащих Корпуса морской пехоты получилось спасти после крушения вертолёта в Австралии.
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Напомним, у австралийского побережья разбился военный вертолёт V-22 Osprey, на борту находились 20 морпехов США. ЧП случилось примерно в 11:00 по местному времени (4:00 мск) рядом с островом Мелвилл во время учений Predators Run, где принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора.
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Екатерина Коршунова