ABC: При стрельбе на вечеринке в американском Сент-Луисе погиб подросток, десять пострадали

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Погибшую, как сообщает полицию, затоптала толпа, когда она пыталась убежать от стрельбы
На вечеринке в американском Сент-Луисе произошла стрельба в офисном здании, в результате которой погибла 17-летняя девушка, и еще 10 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC.
По словам начальника полиции Сент-Луиса Роберта Трейси, погибшая умерла не от стрельбы, а от травм спинного мозга, которые она получила от того, что толпа затоптала ее после начала стрельбы.
«Восемь из 11 жертв, включая погибшую, были несовершеннолетними. Среди жертв было шесть девушек», — цитирует телеканал сообщение полиции.
По сведениям ABC, полицейские уже задержали стрелявшего, которым оказался 17-летний подросток. Кроме того, на месте преступления было обнаружено «несколько единиц огнестрельного оружия и гильз, в том числе пистолеты с винтовочными патронами».
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).
По словам начальника полиции Сент-Луиса Роберта Трейси, погибшая умерла не от стрельбы, а от травм спинного мозга, которые она получила от того, что толпа затоптала ее после начала стрельбы.
По сведениям ABC, полицейские уже задержали стрелявшего, которым оказался 17-летний подросток. Кроме того, на месте преступления было обнаружено «несколько единиц огнестрельного оружия и гильз, в том числе пистолеты с винтовочными патронами».
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).
Артем Путинцев