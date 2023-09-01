Администратор Telegram-канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ

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Андрей Куршин, которого задержали по подозрению в дискредитации ВС РФ, признал свою вину, сообщает источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.
Напомним, Куршин работает инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне. В то же время, он вел канал Moscow Calling, в котором осуждал проведение СВО, действия российской армии, одобрял украинские атаки на территорию России, а также оскорблял военкоров и блогеров, поддерживающих ВС РФ.
Отмечается, что еще вчера дома у Куршина прошли обыски.
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«Он признал вину и сотрудничает со следствием», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
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Евгения Парфентьева