Администрация Сергиево-Посадского округа подтвердила гибель пострадавшей от взрыва

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В администрации Сергиево-Посадского городского округа подтвердили информацию о смерти одной из пострадавших в результате взрыва производственно-складского здания. Там сослались на данные, полученные из больницы. Ранее о гибели женщины сообщил Telegram-канал SHOT.
«Поступила информация, что одна из пострадавших в результате полученных травм скончалась в больнице. Известно, что женщина 1978 года рождения работала в цехе №54 Загорского оптико-механического завода. Администрация приносит соболезнования родным и близким погибшей», – говорится в Telegram-канале администрации муниципалитета.Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека.
В Сергиево-Посадском городском округе после взрыва производственно-складского здания введён режим чрезвычайной ситуации
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Лора Луганская