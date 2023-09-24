Адвокат Багатурия рассказал о наказании, грозящем мужчине за поджог девушки

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Адвокат Вадим Багатурия рассказал в беседе с NEWS.ru, что поджегший свою бывшую девушку в Серпухове 49-летний мужчина может лишиться свободы на 20 лет.
Багатурия подчеркнул, что злоумышленнику грозит максимальный срок в том случае, если пострадавшая скончается.
Напомним, в Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку. Девушка бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Он подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.
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«Подобное нападение, безусловно, свидетельствует о намерении убить, он готовился к преступлению и был готов скрыться. Это ч.2 статьи 105 — убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, а это [означает наказание] вплоть до пожизненного [заключения]», — приводят слова адвоката NEWS.ru.
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Екатерина Коршунова