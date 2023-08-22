Адвокат Исаев: организаторам экскурсии диггеров по Неглинке грозит до десяти лет тюрьмы

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Адвокат Леонид Исаев заявил, что организаторам экскурсий по коллекторам Неглинки, в результате которой погибли 8 человек, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Скорее всего, здесь речь пойдет о ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), наказание по которой составляет до десяти лет лишения свободы. Если, конечно, организаторы экскурсии в принципе могут быть привлечены к ответственности в ситуации, когда причиной смерти туристов стали не дефекты в архитектуре коллекторов», — подчеркнул адвокат в беседе с NEWS.ru.
Исаев отметил, что в установлении меры пресечения будет учитываться тот факт, в какой именно момент было разослано предупреждение о ливне — до или после начала смертельной экскурсии. Адвокат также добавил, что это дело будет положено в основу судебной практики как первое.
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