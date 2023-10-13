Адвокат Исаев: Заморившим голодом дочь родителям-сыроедам грозит лишение свободы

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Адвокат Леонид Исаев заявил, что родителям-сыроедам, которые заморили свою двухлетнюю дочь голодом, от чего девочка скончалась, грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.
Кроме того, их могут лишить родительских прав на двух других детей.
В Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. По версии следствия, 35-летний Денис и 36-летняя Светлана перестали употреблять в пищу мясо и рыбу несколько лет назад. Свою маленькую дочь они кормили также. Из-за неполноценной еды у ребенка развилось хроническое расстройство питания и анемия.
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«По статье 156 УК РФ наказание составляет до трёх лет лишения свободы. По статье 125 УК РФ — до одного года. С огромной долей вероятности родители будут лишены родительских прав в отношении двух оставшихся детей. Поэтому в данном случае наличие несовершеннолетних детей вряд ли будет смягчающим обстоятельством», — пояснил в беседе с NEWS.ru Исаев.
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Мелисса Тимофеева