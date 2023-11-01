Адвокат Макличенко заявила о непричастности Бугаева к наркотикам

Фото: istockphoto.com/Worawee Meepian
Адвокат экс-игрока сборной России Алексея Бугаева Екатерина Макличенко заявила о том, что спортсмен не причастен ни к каким наркотикам, и вменяемую ему вину не признаёт.
Ранее сообщалось, что экс-защитника сборной РФ по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 495 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По статье Алексею может грозить пожизненный срок. Также в СМИ отмечалось, что при задержании он оказал сопротивление, и дополнительно получил семь суток за неповиновение.
Читайте также:
Бывшему футболисту сборной России грозит до 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
Daily Mail: Мужчина по велению голоса в голове забил в мошонку два гвоздя
«Известия»: В РФ выявили схему легализации наркодоходов на 2,5 млрд рублей
Мелисса Тимофеева