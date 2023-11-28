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Адвокат опроверг информацию о гибели экс-бойфренда Волочковой в СИЗО

Mash: адвокат Бенхин опроверг гибель экс-бойфренда Волочковой в СИЗО
28 ноября 2023, 14:56
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов жив. Об этом сообщил его адвокат Александр Бенхин, чью слова приводит Telegram-канал Mash.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в камере «Матросской тишины» обнаружили тело бывшего возлюбленного Волочковой Сергея Кузнецова. Как сообщалось, его тело обнаружил сокамерник.

Однако Бренхин опроверг эту информацию, заявив, что разговаривал по телефону с супругой Кузнецова, которая, в свою очередь, позвонила следователю для подтверждения появившейся информации. В итоге следователь заявил, что обвиняемый жив и готовится к очной ставке.


Напомним, что Кузнецова арестовали за избиение супруги, на которой мужчина женился после романа с Волочковой. Как рассказывал обвиняемый, он сопроводил супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня, а причиной для такого поступка послужила ревность.

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Супруга погибшего Сергея Кузнецова считает новости о его смерти фейком
28 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/Soumen Hazra

Супруга Сергея Кузнецова Анастасия считает, что новости о смерти её мужа – фейк, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, ранее стало известно, что в камере «Матросской тишины» обнаружили бездыханное тело бывшего возлюбленного российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Он был арестовал за нанесение тяжких телесных повреждений своей супруге. 

По информации 112, в настоящий момент его жена Анастасия Кузнецова направляется на очную ставку. Она простила супруга, сильно избившего её, и ждала возвращения арестанта домой. Кузнецова убеждена, что новости о смерти её мужа являются фейками. 

При этом, адвокат Кузнецова Александр Бенхин также опровергает информацию о смерти своего подзащитного.

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В Москве умер изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов
28 ноября 2023, 14:35

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве скончался изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов. Ему было 95 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, тело Балашова было обнаружено в его квартире 27 ноября. Он проживал в столичном районе Зябликово на улице Мусы Джалиля. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По предварительным данным, смерить наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Борис Геннадьевич Балашов является ветераном Великой Отечественной, полковником в отставке. Он изобрел и запатентовал более 50 изобретений, среди них и керамический бронежилет. Он более легкий и более прочный по сравнению с другими. За это в 1989 году Балашов и его команда были удостоены Премии Совета Министров СССР.

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#москва
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Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»
Экс-возлюбленный Волочковой Кузнецов найден мертвым в камере «Матросской тишины»
28 ноября 2023, 14:08

Фото: iStock/Maddie Red Photography

В камере «Матросской тишины» обнаружено тело бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, первым мертвого 46-летнего Кузнецова увидел его сокамерник в камере СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Подробности происшествия уточняются.

Напомним, Кузнецова арестовали за то, что он сильно избил свою жену. На суде он заявил, что не скрывался с места, а сам отвез избитую супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня. По его словам, причиной избиения стала ревность к бывшему любовнику жены.

В сентябре также был задержан и другой экс-жених Волочковой и «кондитерский король» Дмитрий Дюран. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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#происшествия
#сизо
#труп
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В сети появились фото реактивной мины, выброшенной на берег Севастополя после шторма
Реактивную мину вынесло на берег Севастополя после накрывшего регион шторма
28 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/Diy13

Реактивную мину вынесло на берег Севастополя, фотографии публикует Telegram-канал «Mash на волне».
Напомним, вечером 26 ноября Крымский полуостров и Краснодарский край накрыл мегашторм, который уже успели назвать сильнейшим в истории метеонаблюдений. Десятки тысяч человек остаются без горячего водоснабжения и света, дома некоторых граждан оказались подтоплены. В настоящий момент известно о четырёх погибших.

Сегодня стало известно, что на берег Севастополя штормом вынесло реактивную мину. Её обнаружил местный житель и сразу обратился в правоохранительные органы. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгваридии установили, что выброшенная на берег мина учебная и никакой опасности не представляет. Находку уже увезли подальше от севастопольского берега. 

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#росгвардия
#шторм
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Суд в ДНР вынес приговор четырём бойцам ВСУ, расстрелявшим мирных жителей
28 ноября 2023, 13:32

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор четырём бойцам Вооруженных сил Украины, расстрелявших восемь мирных жителей Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Самое суровое наказание получил Владимир Емельянов. Его Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима за расстрел четырёх мирных жителей Мариуполя.

К тому же, Емельянов являлся старшим боевой позиции, на которой также служили сидящие с ним рядом на судебной скамье военные. Именно он отдал им приказ о расстреле трёх мирных жителей.

Дмитрий Терханов, подчиненный  Емельянова, получил 27 лет лишения свободы. Помимо ​трёх убитых по приказу Емельянова, он застрелил ещё одного мужчину, который шёл за водой.

Антон Бабич и Ростислав Исайкин ​были осуждены на 25 лет лишения свободы ​за расстрел трёх мирных жителей по приказу Емельянова.

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В лесу Свердловской области обнаружили труп полицейского
28 ноября 2023, 13:18

Фото: iStock/Aroma photography

В лесу в Свердловской области обнаружили мёртвым полицейского Андрея Сальникова, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, 25 ноября 47-летний сотрудник ГИБДД из города Новая Ляля возвращался с корпоратива со стрельбищем. После, его труп обнаружили в лесу. По предварительной версии, он скончался от переохлаждения. 

При этом, начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подчеркнул, что смерть Сальникова никак не связана с его служебной деятельностью, поскольку в тот день он находился в отпуске и был одет в штатское. 

В тоже время, Следственный комитет по региону продолжает проверку по факту смерти Сальникова. 

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#следственный комитет
#труп
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#екатеринбург
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В Сочи арестовали женщину, совершавшую обряды над своим сыном
В Сочи арестовали женщину, совершавшую обряды над сыном и прятавшую его от отца
28 ноября 2023, 12:49

Фото: iStock/kieferpix

В Сочи арестовали женщину, совершавшую обряды над своим ребёнком и прятавшую его от мужа в одной из гостиниц города. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в МВД сообщили, что житель Москвы обратился в полицию с требованием разыскать его гражданскую жену, которая скрывается вместе с их общим двухлетним сыном. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в результате которой в Сочи была задержана женщина, которая удерживала своего сына в гостиничном номере. Ребёнок был сильно напуган, его тело было покрыто воском. Мальчика госпитализировали с признаками простуды. 

Следствие выяснило, что мать проводила над ребёнком ритуальные обряды, которые заключались в том, что она связывала мальчика, запрещая ему двигаться, и выливала на голову горячий воск. 

В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье об истязании малолетнего. Уточняется, что задержанная при допросе полностью признала свою вину. 

В настоящее время ребёнок проживает вместе с отцом в Москве. 

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#следственный комитет
#полиция
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Суд ужесточил наказание бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву
28 ноября 2023, 12:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд в Москве избрал иную меру пресечения для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
Напомним, 19 июля 2023 года Лавленцева отправили под домашний арест. Чиновника обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а также растрате. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Помимо этих обвинений, иск ан Лавленцева подавал его бывший партнёр Геннадий Тимченко. Суммы, способной покрыть претензии Тимченко у него не нашлось, поэтому суд запустил процедуру реализации его имущества.

Однако, 28 ноября стало известно, что суд изменил своё решение и отправил подозреваемого в следственный изолятор до 17 декабря. Причины такого решения представители суда не сообщили. 

Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. 

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#мошенничество
#губернатор
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В Москве задержали военного, который приехал прогуляться по столице
В Москве задержали военного, которого разыскивали за побег из части
28 ноября 2023, 12:32

Фото: iStock/zim286

В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
21-летний призывник Богдан Е. на попутке приехал из Тулы в Москву. Отмечается, что он просто хотел прогуляться по столице. Однако он не успел этого сделать, поскольку на первой же станции метро, куда он спустился его обнаружили камеры видеонаблюдения. Система показала, что молодой человек находится в розыске, после чего его задержали сотрудники полиции. 

Выяснилось, что Богдан с октября разыскивается военным следствием. Он подозревается в самовольном оставлении места службы в период мобилизации. 

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. В скором времени он будет передан военным, которые более детально рассмотрят дело. 

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