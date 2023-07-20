Адвокат Полит рассказала, как накажут подростка, убившего мальчика на юго-востоке Москвы

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Адвокат по гражданским и уголовным делам Марианна Полит рассказала, что грозит подростку, убившему мальчика в парке Коломенское. Об этом сообщает RT.
Поскольку подросток не достиг возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность, он не будет ей подлежать. Не будут привлечены и родители, но им придётся возместить материальный и моральный ущерб родителям убитого мальчика.
Также эксперт уточнила, что, если дело затянется и преступник достигнет четырнадцатилетнего возраста, учитываться будет тот возраст, в который было совершено правонарушение.
Ранее сообщалось, что 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке Коломенское, убил его 13-летний знакомый.
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Также эксперт уточнила, что, если дело затянется и преступник достигнет четырнадцатилетнего возраста, учитываться будет тот возраст, в который было совершено правонарушение.
«Детей, подростков, которые совершили подобное преступление, ставят на учёт в отдел полиции. Представители правоохранительных органов будут уделять ему пристальное, особое внимание, он будет у них на карандаше», — заключила Полит.
Ранее сообщалось, что 11-летнего мальчика, тело которого нашли в парке Коломенское, убил его 13-летний знакомый.
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Анастасия Чинкова