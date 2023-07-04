Адвокатская палата назвала избиение Милашиной и Немова актом устрашения

Фото: iStock.com/Yury Karamanenko
Избиение адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистки Елены Милашиной в Чечне — это вопиющее преступление и акт устрашения, который попирает конституционные основы правосудия. Так охарактеризовал инцидент в Грозном совет Федеральной палаты адвокатов.
«Адвокат является неотъемлемой частью системы отправления правосудия, реализующей конституционные гарантии каждого на получение квалифицированной юридической помощи», — добавили в организации.
Напомним, Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Милашина и Немов сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. По информации «Осторожно, новости», они оба находятся в инвалидных колясках.
Читайте также:
Журналистку Милашину и адвоката Немова доставят в Москву чартером;
Журналистка Милашина рассказала, что её били 10-15 человек;
Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и Немова.
Андрей Гаврилов