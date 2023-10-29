Аэродром в Махачкале освободили от несанкционированно проникших людей

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Аэродром Махачкалы был очищен от нелегальных посягательств, передает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
В воскресенье вечером после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, толпа людей проникла на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы.
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Артем Кузьмин