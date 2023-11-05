Аэропорт Гамбурга экстренно закрыт из-за прорвавшегося туда вооружённого мужчины

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Аэропорт немецкого города Гамбург экстренно закрыт из-за вооружённого мужчины, который прорвался на территорию воздушной гавани с двумя детьми, пишет издание Bild. Их он удерживает в машине, а его жена сообщила в полицию о похищении.
Согласно данным немецких средств массовой информации, никаких требований он пока не выдвигал, однако произвёл несколько выстрелов. Сейчас к гамбургскому аэропорту уже стягивается полиция. Сразу шесть рейсов были перенаправлены в соседний Ганновер, ещё несколько задерживаются. Официально воздушное движение прекращено «в связи с полицейскими мерами».
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