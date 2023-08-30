Аэропорт Пскова временно закрыт

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что все рейсы в аэропорту отменены до выяснения характера возможного повреждения ВПП. Предварительно, серьезных повреждений нет. По его словам, если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу.