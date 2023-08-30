Аэропорт Пскова временно закрыт

Фото: iStock/Sitikka
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что все рейсы в аэропорту отменены до выяснения характера возможного повреждения ВПП. Предварительно, серьезных повреждений нет. По его словам, если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу.
Очаги пожара в аэропорту Пскова после атаки украинских беспилотников локализованы, сообщил в опубликованном главой региона видеообращении сотрудник экстренных служб.
В соцсетях распространяется информация о том, что в Пскове якобы был нанесен удар по расположению Второй бригады спецназа ГРУ (находится на территории военной части №64044). Официального подтверждения этих данных нет, ранее местные жители сообщали лишь о пожаре на территории военной части.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников официально сообщил в своём канале в Telegram о том, что Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По его информации, жертв в результате этого налёта нет, а «масштаб разрушений уточняется». По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии либо Эстонии.
Читайте также:
В Пскове военные перекрыли подъезд к аэропорту
ТАСС: В ходе налёта БПЛА на псковский аэродром получили повреждения четыре самолёта Ил-76
В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников
«В данный момент локализация очагов пожара. Угрозы распространения огня нет, погибших и пострадавших тоже. Продолжается проливка и тушение пожара. Сил и средств достаточно», — сказал представитель экстренных служб.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников официально сообщил в своём канале в Telegram о том, что Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По его информации, жертв в результате этого налёта нет, а «масштаб разрушений уточняется». По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии либо Эстонии.
Читайте также:
В Пскове военные перекрыли подъезд к аэропорту
ТАСС: В ходе налёта БПЛА на псковский аэродром получили повреждения четыре самолёта Ил-76
В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников
Артем Путинцев