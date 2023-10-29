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Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации телеграм-канала, есть вероятность, что самолеты будут переправляться в аэропорты соседних республик.
Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.
Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия. Вышедших из самолета в Махачкале людей экстренно завели опять внутрь, по причине того, что к самолету бежали агрессивно настроенные люди.
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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия. Вышедших из самолета в Махачкале людей экстренно завели опять внутрь, по причине того, что к самолету бежали агрессивно настроенные люди.
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В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
Екатерина Коршунова